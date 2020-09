Regionali, Mario Casillo: “Pd unico partito che può dare continuità a questa azione di governo che sta cambiando la Campania” (Di martedì 1 settembre 2020) L’intervento del capogruppo del Pd al Consiglio regionale della Campania e candidato per le prossime elezioni del 20 e del 21 settembre, Mario Casillo nell’evento tenutosi a Cercola nella splendida cornice di Villa Buonanno. “Il presidente De Luca, il partito Democratico, Mario Casillo non vanno votati solo per come hanno gestito l’emergenza covid in Campania, … Leggi su 2anews

mario_guermandi : RT @OGiannino: Le considerazioni di Andrea Crisanti sul perché servano fino a 400mila tamponi/giorno, ora che si aprono scuole e arrivano i… - mario_bontempo : RT @matteorenzi: Tanta gente anche oggi alla presentazione delle liste in Toscana. Grazie ai tanti amici di #ItaliaViva, andiamo a vincere… - mario_schembri : RT @AIA_it: Ripresa dei lavori a #Sportilia per l'incontro del #SettoreTecnico con i componenti del Modulo calcio 5 e con i responsabili re… - mario_schembri : RT @AIA_it: Dopo due giorni di riunioni il Responsabile del #SettoreTecnico Matteo #Trefoloni e la coordinatrice del Modulo Formazione del… - pborghilivorno : RT @pborghilivorno: #controcorrente #politicadacambiare in ferie silenziate il presidente del consiglio, che non supererà la boa del refere… -