Quando l’algoritmo sbaglia (Di martedì 1 settembre 2020) Molto stupore ha creato la rivelazione che l’algoritmo usato per l’esame di maturità nel Regno unito fosse ingiusto e discriminatorio.Quest’anno dopo il Covid le scuole in UK non hanno mai riaperto e i voti per gli A-levels sono stati assegnati da un algoritmo preparato dall’Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual), che gestisce i voti a livello nazionale.I voti sono risultati almeno nel 40% inferiori a quelli previsti dagli insegnanti e così sono iniziate le proteste. Poi si è scoperto che il risultato ha penalizzato specialmente gli studenti delle scuole statali nelle aree di degrado maggiore con famiglie a basso reddito. Avvantaggiando invece i college più esclusivi.Semplicemente, perché l’algoritmo era stato caricato non solo con la storia scolastica di ogni studente, anche con la media ottenuta in ... Leggi su huffingtonpost

