PS5 non avrà la retrocompatibilità con PS1, PS2 e PS3 (Di martedì 1 settembre 2020) Aggiornamento: Ubisoft ha aggiornato la pagina web cancellando la frase "incriminata". Ovviamente non abbiamo idea del motivo dietro la modifica ma le ipotesi sono soprattutto due: l'informazione era errata, oppure non doveva trapelare in questo momento e in quei modi.Non ci resta che attendere conferme o smentite direttamente da Sony.News originale: Durante la scorsa GDC Mark Cerny mise in chiaro che la nuova PS5 avrebbe garantito il supporto alla maggioranza di titoli PS4, tuttavia il pezzo grosso di Sony non ha mai affrontato chiaramente la questione retrocompatibilità con le altre piattaforme della famiglia Sony.Leggi altro... Leggi su eurogamer

