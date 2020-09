Messner premia Mariacher (Di martedì 1 settembre 2020) MILANO - Heinz Mariacher, leggenda dell'arrampicata sportiva e manager di Scarpa, nota azienda produttrice di calzature da montagna e per le attività outdoor, ha ricevuto a Castel Firmiano di Bolzano ... Leggi su corrieredellosport

Report e parole sull'alpinismo al Premio Paul Preuss, assegnato all'alpinista austriaco Heinz Mariacher e consegnatogli al Castel Firmian di Reinhold Messner. Mariacher è l'ottavo alpinista a ricevere ...So che la poesia è indispensabile, ma non saprei dire per cosa". Per il comitato scientifico di Passaggi Festival della Saggistica serve "ad interpretare il mondo, come fa la letteratura di approfondi ...