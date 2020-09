L’INGV all’Isola di Einstein, il festival del divertimento intelligente (Di martedì 1 settembre 2020) Da venerdì 4 a domenica 6 settembre, a Castiglione del Lago e all’Isola Polvese (PG), torna “Isola di Einsten”: tre giorni all’insegna di esperimenti, approfondimenti e giochi per curiosi di tutte le età sulle suggestive rive del Trasimeno. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ovviamente, non manca all’evento realizzato da Psiquadro e condurrà i bambini ed i ragazzi fino a 99 anni alla scoperta del nostro pianeta, entrando nel cuore della crosta terrestre, dei vulcani e dei terremoti, riporta un comunicato stampa dell’INGV. Gli appuntamenti in programma con l’INGV sono tantissimi, da affascinanti esperimenti scientifici agli incontri con i ricercatori. Partendo dal libro “Terremoto e rischio sismico” le sismologhe Maria Grazia Ciaccio e Giovanna Cultrera ... Leggi su meteoweb.eu

