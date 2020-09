Liliana Segre e La vita è bella: “Non è un brutto film, ma non è realistico. Bambini vittime di terribili esperimenti” (Di martedì 1 settembre 2020) Lunga intervista del Corriere della Sera a Liliana Segre, superstite della Shoah, 90 anni il prossimo 10 settembre. Senatrice a vita dal 19 gennaio 2018 (quando la nominò il presidente Sergio Mattarella) vive sotto scorta dopo essere stata presa di mira da messaggi d’odio e minacce sui social. Intervistata da Alessia Rastelli, la Segre ha … L'articolo Liliana Segre e La vita è bella: “Non è un brutto film, ma non è realistico. Bambini vittime di terribili esperimenti” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

«Cari ragazzi, tocca a voi. Prendete per mano i vostri genitori, i vostri professori. In questo momento d' incertezza prendete per mano l' Italia». Liliana Segre, superstite alla Shoah, si rivolge ai ..."Cari ragazzi, tocca a voi". Liliana Segre, 90 anni il prossimo 10 settembre, lancia un appello ai giovani: "Prendete per mano i vostri genitori, i vostri professori. In questo momento d'incertezza pr ...