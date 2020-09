L’edicolante napoletano a Milano aggredito dal cliente con la maglietta ‘Odio Napoli’ (Di martedì 1 settembre 2020) L’episodio si descrive benissimo in un solo fotogramma, quello ripreso dalle telecamere di video-sorveglianza dell’edicola nella stazione della metropolitana di Milano, Molino Dolino. Un uomo, con una maglietta Odio Napoli, arriva in edicola e chiede un biglietto per il treno. L’edicolante, originario di Napoli, si rifiuta di servirlo. E allora l’avventore inveisce contro il titolare, gettando scompiglio, in pubblico, davanti agli occhi divertiti di altri passanti. Il tutto intonando i soliti cori da stadio di discriminazione territoriale contro la città partenopea. LEGGI ANCHE > Anche alcune edicole di Napoli hanno deciso di non vendere Libero maglietta Odio Napoli e aggressione a un edicolante partenopeo a Milano A dare ulteriori dettagli – tra gruppi Facebook e giornali che si ... Leggi su giornalettismo

asofort : @DSantanche Metropolitana di Milano Le immagini di una telecamera di sicurezza di un’edicola. L’edicolante napoleta… - ZioNozaki : 1) Il #cazzaro verde chiede voti in Campania; 2) c'è chi lo vota; 3) ennesimo atto di violenza verbale: 'odio napol… - GabryContessa : . questa fa il paio col 'signore' che a pistoia non ha voluto farsi servire al banco da una commessa di colore. bas… - MegaleHellas : In metro a Milano con la maglia 'Odio Napoli' - eduluongo : @ddojefrittur @carloretwitt Però a Napoli ci sono, il tipo sapeva che l'edicolante era napoletano, visto che spesso… -

