Documenti cittadinanza (Di martedì 1 settembre 2020) La domanda di cittadinanzacittadinanza: i DocumentiChi può chiedere la cittadinanza italiana La domanda di cittadinanzaTorna su Preliminarmente, va detto che la domanda di cittadinanza italiana può essere richiesta esclusivamente in via telematica. Nel dettaglio, occorre collegarsi all'apposito servizio di inoltro telematico disponibile sul sito del Ministero dell'interno, accedendovi o usando il sistema SPID o registrandosi e utilizzando le apposite credenziali. All'esito della procedura, che prevede la compilazione di diversi campi, la domanda viene automaticamente trasmessa alla Prefettura (o al Consolato, se il richiedente risiede all'estero). Per approfondimenti vai alla guida cittadinanza italiana: la domanda cittadinanza: i ... Leggi su studiocataldi

