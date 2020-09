Di Maio a Tripoli incontra Al Sarraj “Libia snodo cruciale” (Di martedì 1 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, è stato ricevuto oggi a Tripoli dal presidente del Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale della Libia, Fayez al Sarraj. Al centro della visita, tra l'altro, il recente accordo per un cessate il fuoco. Di Maio era accompagnato dal sottosegretario Manlio Di Stefano.“La Libia per noi è un attore importante, uno snodo cruciale per costruire un nuovo modello” di sviluppo nel Mediterraneo, “con scambi commerciale fiorenti e opportunità di crescita” per tutti i Paesi dell'area, ha detto Di Maio, secondo quanto si apprende, nel corso dell'incontro. “L'Italia vede con favore l'accordo raggiunto con Saleh per la ... Leggi su iltempo

