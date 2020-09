Da iPhone 12 Pro ad Apple Watch 6, le novità Apple in arrivo a settembre e ottobre (Di martedì 1 settembre 2020) Apple ha tanta carne al fuoco da mostrare in autunno oltre ad iPhone 12 Pro. Il consueto keynote di inizio settembre dedicato ai nuovi melafonini dovrebbe slittare ad ottobre causa ritardi di produzione dovuti al coronavirus, ma non è escluso che la Mela non decida di annunciare nuovi prodotti nel corso del mese di settembre anticipandoli con l’invio di un semplice comunicato stampa. Ma, come di consueto, i nuovi smartphone saranno soltanto la ciliegina sulla torta di una nuova offerta che dovrebbe rinnovare ogni segmento della gamma made in Cupertino. Andiamo a vedere cosa aspettarci da Apple nel corso delle prossime settimane. iPhone 12 e 12 Pro iPhone 12 ProIn arrivo quattro smartphone ... Leggi su gqitalia

