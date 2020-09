Chiara Ferragni a Roma, foto sulla scalinata di Piazza di Spagna. Ma i fan notano un dettaglio: «Com'è possibile?» (Di martedì 1 settembre 2020) Chiara Ferragni a Roma, foto sulla scalinata di Piazza di Spagna. Ma i fan notano un dettaglio: «Com'è possibile?». Oggi, i Ferragnez sono sbarcati nella Capitale per... Leggi su leggo

LaStampa : Chiara Ferragni: “Se un bimbo vede due uomini baciarsi non diventa gay” - GAlessandrino : Domanda di un utente alla Ferragni: “Chiara, sei sempre bellissima, ma perché ti metti i mi piace da sola sulle fo… - 361_magazine : #Fedez e #ChiaraFerragni festeggiano due anni di matrimonio: vi ricordate la proposta a #Verona? #Ferragnez - alessiaian__ : RT @_iaci: Io come Chiara Ferragni che piange ad ogni cartone Disney. - malikvart : RT @poshtilldeath: Okay, Chiara Ferragni non ha detto niente di straordinario e ha solo ribadito cose che nel 2020 dovrebbero essere sconta… -