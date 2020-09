Carnevali: «Boga e Locatelli? Ci piacerebbe continuare con loro» (Di martedì 1 settembre 2020) Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, commenta il mercato neroverde e le voci su Locatelli e Boga. Il suo commento Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, commenta il mercato neroverde e le voci su Locatelli e Boga. Le sue parole. SCHIAPACASSE – «Il ragazzo arriverà in Italia per le visite mediche e poi ci sarà l’ufficialità. È un giovane molto interessante, è la nostra politica». Boga E Locatelli – «All’Inter? Non c’è due senza tre! Se non ci saranno esigenze particolari, ci piacerebbe continuare con Boga e Locatelli». DE ZERBI – «Il mister ha ... Leggi su calcionews24

