Calciomercato Siviglia: Rakitic rientra ufficialmente. I dettagli (Di martedì 1 settembre 2020) Calciomercato, Rakitic torna a Siviglia, ufficialmente, il centrocampista lascia Barcellona e torna in Andalusia, dopo 6 stagioni in blaugrana Calciomercato, Rakitic torna a Siviglia, ufficialmente, il centrocampista lascia Barcellona e torna in Andalusia, dopo 6 stagioni in blaugrana. IL COMUNICATO DEL CLUB CATALANO- “Barcellona e Siviglia hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Rakitic. La squadra andalusa pagherà al Barcellona 1,5 milioni di euro più 9 variabili. Il 2 settembre ci sarà la conferenza del giocatore”. Rakitic ha firmato fino al 30 giugno 2024. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

