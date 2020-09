Bonus sanificazione: novità e scadenza (Di martedì 1 settembre 2020) Si avvicina la scadenza per richiedere il Bonus santificazione fissata al 7 Settembre 2020. Sul tema in questione di recente ci sono state alcune novità introdotte dall’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima infatti con la circolare n. 25 (20 Agosto) ha fatto luce sulle spese ammesse al Bonus in questione. Ad esempio l’Agenzia ha precisato che non rientra nel Bonus sanificazione la spesa per l’ordinaria pulizia dei condizionatori. Le novità introdotte dall’Agenzia delle Entrate L’avvicinarsi della scadenza fissata per richiedere il Bonus impone di rispolverare le regole concernenti il Bonus santificazione comprese delle novità introdotte dall’Agenzia delle Entrate. Per quanto ... Leggi su quotidianpost

PMI_it : Lavoro: Bonus Sanificazione e DPI entro il 7 settembre: Credito d’imposta per sanificazione ambienti di lavoro e ac… - zazoomblog : Bonus sanificazione: novità e scadenza - #Bonus #sanificazione: #novità - QuotidianPost : Bonus sanificazione: novità e scadenza - teknoring_com : La circolare n. 25/E dell'@Agenzia_Entrate fornisce chiarimenti relativi al #DecretoRilancio, in particolare su: bo… - montanarotrani : Bonus sanificazione – comunicazione entro il 7 settembre anche per le spese future per approfondimenti clicca sul s… -