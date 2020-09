Anticipazioni Daydreamer 5 settembre: prestigioso incarico per Sanem, che però dovrà vedersela con Deren e Ceyda (Di martedì 1 settembre 2020) Anticipazioni Daydreamer 5 settembre: “Uomini e Donne” di Maria De Filippi si avvicina; perciò la programmazione dell’amatissima soap turca (in cui devono succedere ancora un sacco di avvenimenti!) sarà diversa. Tanto per cominciare vedremo la storia di Can e Sanem eccezionalmente per due sabati di fila (alla solita ora): che cosa accadrà il prossimo? Scopriamolo subito! Anticipazioni Daydreamer 5 settembre: Sanem coordinatrice della campagna per la Compass Sport Deren, invidiosa di Sanem (che nella puntata di venerdì sarà nominata direttrice creativa della campagna per la “Compass Sport”, di cui presto ci sarà la presentazione), cercherà ... Leggi su pianetadonne.blog

POPCORNTVit : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 2 settembre: la decisione di Can - redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni La trama di #domani, #2settembre - zazoomblog : Daydreamer Anticipazioni 2 settembre 2020: Can Sanem e una misteriosa telefonata... - #Daydreamer #Anticipazioni… - SpettacoloDaily : Nuovi episodi di #daydreamer ?? Ecco cosa dobbiamo aspettarci dalla puntata di oggi #1Settembre - infoitcultura : Daydreamer -ANTICIPAZIONI 31 Agosto- Can e Sanem dormono insieme -