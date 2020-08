UFFICIALE – Risoluzione del contratto con il tecnico Capuano: la nota dell’Avellino (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto L’Us Avellino comunica di aver raggiunto l’accordo con l’allenatore Ezio Capuano per la Risoluzione del contratto che lo legava al club fino al 30 Giugno 2021. La società augura all’allenatore di Pescopagano le migliori fortune umane e professionali. L'articolo UFFICIALE – Risoluzione del contratto con il tecnico Capuano: la nota dell’Avellino proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

apetrazzuolo : UFFICIALE - Us Avellino, risoluzione con Ezio Capuano - NewsTuttoC : UFFICIALE - Avellino, risoluzione consensuale con Ezio Capuano - NewsTuttoC : UFFICIALE - Lecco, risoluzione consensuale con Ferat Jusufi - blackeyes972 : GALAXY S9 WALLPAPERS Poche ore dopo presentazione ufficiale dei nuovi Samsung Galaxy S9 ed S9 Plus, si trovano in r… - _AndreaPontone : Dopo il comunicato ufficiale de #LaLiga, si aprono due strade per Lionel #Messi, dato che il #Barcellona difficilme… -