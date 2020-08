Ufficiale: l’ex Inter Nagatomo ha firmato per il Marsiglia (Di lunedì 31 agosto 2020) Il giapponese Yuto Nagatomo ripartirà dal Marsiglia. Lo ha comunicato il club francese, annunciando come si tratta del terzo giapponese a indossare la maglia dell’Olympique. Nagatomo, 33 anni, è una vecchia conoscenza dell’Inter: ha giocato in nerazzurro dal 2011 al 2018. / Booster found done cards won @YutoNagatomo5 #DroitAuBut pic.twitter.com/55vNuTn9Kc — Olympique de Marseille (@OM Officiel) August 31, 2020 Foto: sito Ufficiale Marsiglia L'articolo Ufficiale: l’ex Inter Nagatomo ha firmato per il Marsiglia proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

