Ristoratore suicida, il fratello: "Al Governo chiedo di non lasciare altre persone sole" (Di lunedì 31 agosto 2020) "Al Governo chiedo di non lasciare altre persone sole. Per quanto ci riguarda le uniche che si sono state vicine sono state le persone che sono in questa piazza, il sindaco Nardella e la Confcommercio. Leggi su lanazione

Il fratello del ristoratore suicida. "Il governo non lasci altre persone sole"

"Al Governo chiedo di non lasciare altre persone che sono come lui, di dare loro una mano, di farsi vedere davvero, non come hanno fatto". Lo ha detto Marco Vanni, fratello di Luca, il ristoratore fio ...

