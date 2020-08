Napoli, furia De Laurentiis: “Convocare Nazionali ora è una stupidata, Ceferin inadatto” (Di lunedì 31 agosto 2020) “Convocare le Nazionali il 29 agosto, fino al 10 settembre, dopo questa stagione è una stupidata, una situazione infantile. Manca il rispetto. Se dobbiamo fare a cazzotti, facciamo a cazzotti una volta per tutte, bisogna dire a Ceferin che non è all’altezza di ricoprire quel ruolo”. Lo ha detto il il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli attaccando il presidente dell’Uefa e le partite delle Nazionali per la Uefa Nations League. “Con tutti i casi Covid che stanno riafforando – ha aggiunto – con questa incertezza, noi dobbiamo tornare a giocare? E’ una follia. Solo perché devono partire le Nazionali? Al tifoso dell’Europa League e della Champions ... Leggi su sportface

