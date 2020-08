Mattarella: “La scuola è una risorsa decisiva per il futuro della comunità nazionale” (Di lunedì 31 agosto 2020) “La comunità della scuola è risorsa decisiva per il futuro della comunità nazionale, veicolo insostituibile di socialità per i bambini e i ragazzi”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna a sottolineare l’importanza del sistema scolastico, e lo fa per celebrare il 150esimo anniversario della nascita di Maria Montessori, la scienziata e pedagogista che ha legato il suo nome a un metodo educativo adottato in tutto il mondo. Ricorrenza che arriva in un momento cruciale per la scuola, a due settimane dalla delicata riapertura dopo mesi di lezioni a distanza, mentre si discute di banchi, distanze, mascherine e scuolabus. “Comprendiamo ancor ... Leggi su ilfattoquotidiano

