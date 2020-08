Lo Spezia giocherà le prime gare interne a Cesena (Di lunedì 31 agosto 2020) «La società Spezia Calcio comunica di aver ricevuto risposta positiva dagli organi competenti e di aver dunque ottenuto il via libera per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al campionato di Serie A 2020/2021». Attraverso un comunicato, il club ligure – vincitore dei playoff di Serie BKT – ha fatto sapere di essere … L'articolo Lo Spezia giocherà le prime gare interne a Cesena è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

