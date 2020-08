La Covid-19 non è provocata da un batterio e non può essere curata con l’aspirina (Di lunedì 31 agosto 2020) Lunedì 31 agosto 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un lungo messaggio che, stando alle nostre ricerche, è circolato anche su Facebook ma risulta ora rimosso. Il messaggio riporta il testo di una presunta notizia d’agenzia dal titolo «Ultima ora internazionale Italia – In Italia, il rimedio contro il Coronavirus è stato finalmente trovato». Secondo il testo del messaggio, i medici italiani avrebbero «disobbedito alla legge sanitaria mondiale dell’Oms di non praticare autopsia sui morti del Coronavirus» e scoperto che la malattia da Covid-19 non sarebbe provocata da un virus ma da «un batterio che causa la morte». Il messaggio continua: «L’Italia batte il ... Leggi su facta.news

Coronavirus, rallenta l'impennata in Campania: 184 i nuovi positivi

Rallenta, rispetto all’impennata di ieri, la crescita dei contagiati da Covid scoperti in Campania, dove è in corso una massiccia operazione di screening sui rientri da aree a rischio e sui loro conta ...

Coronavirus, 3 milioni dalla Regione per il trasporto scolastico

Serviranno per finanziare servizi aggiuntivi straordinari da svolgere anche con il ricorso ad autobus o altri mezzi privati ordinariamente non adibiti a trasporto pubblico. Le aziende che gestiscono ...

