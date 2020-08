La Cina si mette di traverso nella vendita di TikTok (Di lunedì 31 agosto 2020) (Foto: Mario Tama/Getty Images)L’acquisizione di TikTok da parte di un’azienda americana potrebbe non concretizzarsi mai a causa di un nuovo pacchetto di regole in materia tecnologica approvato dalla Cina. In base alla nuova normativa, tutti i software, applicazioni o programmi che utilizzano l’analisi di testo, il riconoscimento vocale o i suggerimenti di contenuto per essere vendute all’estero hanno bisogno del parere favorevole, una sorta di licenza, del governo cinese. Questo significa che la Bytedance, la società con sede a Pechino proprietaria dall’app, per poter cedere le attività americane della sua app, come chiede il governo degli Stati Uniti, ha bisogno del via libera del governo. Una prospettiva di difficile realizzazione tanto che, come riportato dal Wall Street Journal, un importante funzionario ... Leggi su wired

Le big company americane interessate all’acquisto, prims su tutte l’accoppiata Microsoft-Walmart, non hanno ancora commentato la nuova strategia del governo di Pechino, arrivata proprio quando TikTok ...

