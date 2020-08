Il Consiglio Federale conferma: la Serie A comincia il 19-20 settembre (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Consiglio Federale riunitosi oggi ha deciso di approvare il calendario proposto dalla Lega Serie A per la stagione 2020/21. Si parte il weekend del 19 e 20 settembre, mentre si finisce il 23 maggio. Tra le decisioni adottate dal Consiglio, c’è anche la riunione di CAN A e CAN B: non ci saranno più distinzioni tra gli arbitri delle prime due categorie. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

