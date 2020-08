Giulia de Lellis benedice l’unione di Eleonora Rocchini e Nunzio (Di lunedì 31 agosto 2020) Giulia de Lellis molto attiva sui social non ha esitato a complimentarsi con la sua amica Eleonora Rocchini che finalmente ha avuto il coraggio di uscire allo scoperto con Nunzio, ex fidanzato della sorella di Oscar Branzani. Un intrigo un pò complicato quello di Eleonora e l’ex cognato che in un primo momento hanno ovviato al loro amore, durante l’estate si era anche parlato di un riavvicinamento a Oscar ma poi evidentemente l’amore ha trionfato. Eleonora e Nunzio si sono ritrovati e si sono accorti che i loro sentimenti non si erano mai affievoliti, ora hanno deciso di rendere ufficiale il loro rapporto disinteressandosi delle critiche. A sostenere con un commento positivo la neo coppia Giulia de ... Leggi su quotidianpost

Novella_2000 : Giulia De Lellis su Instagram la spara grossa sul Covid-19 - blogtivvu : Giulia De Lellis scrive a Eleonora Rocchini e 'spunta' anche il nome di Andrea Damante ??? ??? Il resto te lo raccon… - blogtivvu : Giulia De Lellis scrive a Eleonora Rocchini e 'spunta' anche il nome di Andrea Damante #damellis - IsaeChia : #UominieDonne, #EleonoraRocchini fidanzata con #NunzioMoccia: arriva il commento di #GiuliaDeLellis - shadesofamnesia : RT @Adelediceche: Qualcuno faccia rinsavire Giulia De Lellis per favore. Ele.rc, vai a giocare un po' più in là #uominiedonne #damellis ht… -