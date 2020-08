EASA procede ai voli test del 737 Max (Di lunedì 31 agosto 2020) (Teleborsa) – Lunedì 7 settembre prenderà il via a Vancouver in Canada la campagna di test in volo del Boeing 737 Max, autorizzata dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), che ha deciso di procedere a sua volta dopo le prove completate negli Stati Uniti da Boeing per conto della FAA (l’Amministrazione dell’aviazione federale americana) e valide come prove per la nuova certificazione dell’aeromobile. Nel contempo, all’aeroporto londinese di Gatwick, si svolgeranno i test al simulatore di volo. Leggi su quifinanza

