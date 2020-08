Azimut si rafforza in USA con Genesis Investment Advisors (Di lunedì 31 agosto 2020) (Teleborsa) – Azimut, tramite la controllata americana AZ US Holdings, ha firmato un accordo di investimento e patto parasociale con gli azionisti di Genesis Investment Advisor, per avviare una partnership nel settore della consulenza finanziaria statunitense. Al completamento della transazione, la nuova entità verrà rinominata Azimut Genesis. Genesis, fondata nel 2000 e indipendente dal 2005, è una società di distribuzione specializzata nella consulenza finanziaria con sede a Coral Gables, in Florida. Fornisce soluzioni di wealth management a clienti nazionali ed internazionali, offrendo anche l’accesso a piattaforme di investimento dalle più grandi istituzioni finanziarie statunitensi e mondiali. Nell’ambito dell’operazione ... Leggi su quifinanza

