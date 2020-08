Asteroide verso la Terra: quando, dove, cosa si rischia (Di lunedì 31 agosto 2020) Un Asteroide, chiamato 2018VP1, si sta dirigendo verso la Terra e potrebbe arrivare da noi il 2 novembre 2020, ma la Nasa è stata molto esaustiva nel precisare che non dovrebbe esserci alcun pericolo per il nostro pianeta. Come mai? semplice: questo corpo celeste, piccolo, non sarebbe una minaccia. Anzi è altresì bassa la possibilità che riesca a penetrare l’atmosfera senza frantumarsi. La stessa Nasa ha fatto notare la casualità per cui l’arrivo, che sarebbe previsto proprio un giorno prima delle elezioni per la presidenza degli Stati Uniti, non provocherebbe problemi. L’ Asteroide 2018VP1 non è una minaccia L’ “Asteroide 2018VP1 è molto piccolo, circa 6,5 piedi, e non è dunque una minaccia ... Leggi su italiasera

