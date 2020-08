Ardea, passaggio dall’Idrica ad Acea: La Sinistra chiede delucidazioni (Di lunedì 31 agosto 2020) «La concessione relativa al SII con la società Idrica S.p.a. è in scadenza naturale il giorno 8 novembre 2020. Il Comune di Ardea ha sottoscritto, già da molti anni, la convenzione con Acea-Ato2 che prevede, alla scadenza, il suo subentro nella gestione del SII;almeno sino a non molti mesi fa risultavano presenti alcuni situazioni da chiarire tra Amministrazione ed Idrica S.p.a, quali ad esempio: la proprietà del terreno sul quale insistono il depuratore e la palazzina degli uffici di Idrica; il contenzioso economico relativamente ad alcune richieste presentate da Idrica nel 2015 per un ammontare di quasi mezzo milione di euro (?); da anni in Consiglio Comunale non viene affrontata la questione Idrica S.p.a; siamo ormai a 2 mesi dalla scadenza della concessione e, alla data, nessuna informazione in merito è stata ... Leggi su ilcorrieredellacitta

