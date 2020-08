UFFICIALE - Castel di Sangro, la lista dei convocati dopo la partenza dei 13 nazionali (Di domenica 30 agosto 2020) dopo la partenza dal ritiro di Castel di Sangro di 13 calciatori per la convocazione nelle rispettive nazionali, la rosa del Napoli sarà integrata da giocatori della Primavera. Leggi su tuttonapoli

FutbolMonAmour : +++ Ufficiale #Milik al Castel di Sangro +++ - infoitsport : UFFICIALE - Allenamenti Castel di Sangro, estensione posti disponibili: qui il link per prenotarsi - NCN_it : #UFFICIALE – ALLENAMENTI A CASTEL DI SANGRO, IL #NAPOLI COMUNICA L'AMPLIAMENTO DEI POSTI DISPONIBILI: ECCO COME PRE… - tuttonapoli : UFFICIALE - Allenamenti Castel di Sangro, estensione posti disponibili: qui il link per prenotarsi - leopoldogasbarr : @sscnapoli Ritiro estivo a Castel di Sangro. Prima uscita ufficiale. Triangolare con Castel di Sangro e L'Aquila.… -