Trepuzzi: sedicenne investito, è grave. Il conducente dell’auto non ha prestato soccorso ed è andato via Candela: volontario intento a spegnere un incendio travolto in autostrada (Di domenica 30 agosto 2020) Fra Candela e Cerignola, in autostrada A16, l’incidente. Un volontario di Era, intento con altre persone a spegnere un incendio, è stato travolto. Subito soccorso, è stato trasportato all’ospedale con l’elicottero. —– È stato travolto da un’auto pirata mentre attraversava la strada un 16enne che ora versa in grave condizioni: è avvenuto a Trepuzzi, attorno alle 20, con un ragazzino del posto sfortunato protagonista dell’incidente in via Surbo. L’auto che l’ha investito, una Fiat Punto nera, non si è fermata a ... Leggi su noinotizie

NoiNotizie : Trepuzzi (#Lecce): sedicenne investito, è grave. Il conducente dell'auto non ha prestato soccorso ed è andato via -

Ultime Notizie dalla rete : Trepuzzi sedicenne Trepuzzi: sedicenne investito, è grave. Il conducente dell'auto non ha prestato soccorso ed è andato via Noi Notizie