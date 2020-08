Napoli, uomo spara ai figli disabili e ne uccide uno (Di domenica 30 agosto 2020) Tragedia a Soccavo, nel napoletano: nella notte un uomo di 88 anni, pensionato e incensurato ha sparato ai sue due figli con la propria Magnum 357, entrambi disabili, nel sonno. Cronaca del fatto Armato di una magnum, poco dopo le 5 del mattino l’uomo la sparato dapprima al figlio minore, 47ennem, uccidendolo all’istante per poi fare lo stesso con l’altro, Francesco di 51 anni, conosciuto e apprezzato fioraio della zona ma è stato colpito solo al braccio e non è in pericolo di vita, dopodichè l’anziano ha sparato alla moglie che ne è uscita totalmente illesa, prima di chiamare lui stesso il 118, dove ha comunicato di aver ucciso i figli, chiedendo al tempo stesso ... Leggi su giornal

