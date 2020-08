Maxi sbarco a Lampedusa, il sindaco: 'Stop angherie dal governo' (Di domenica 30 agosto 2020) commenta Lampedusa, la protesta dei residenti dopo l'ennesimo sbarco di migranti Ansa 1 di 17 Ansa 17 di 17 Ansa 17 di 17 Ansa 17 di 17 Ansa 17 di 17 Ansa 17 di 17 Ansa 17 di 17 Ansa 17 di 17 Ansa 17 ... Leggi su tgcom24.mediaset

LegaSalvini : ?? MAXI SBARCO LAMPEDUSA, #ZOFFILI: 'MIO SOSTEGNO A CITTADINI CHE PROTESTANO. RIMPATRI IMMEDIATI'… - Agenzia_Italia : Maxi sbarco di migranti a Lampedusa, in 450 su un peschereccio - Margher81933300 : RT @francescatotolo: Sono 369, non 450, i #migranti, tutti originari del #Bangladesh e del #Senegal, che sono arrivati stanotte a Lampedusa… - GiancarloMaren2 : RT @claudio_2022: Maxi sbarco di migranti a Lampedusa, in 450 su un peschereccio. Mai avrei minimamente immaginato che la nostra Guardia Co… - patriziagatto3 : RT @claudio_2022: Maxi sbarco di migranti a Lampedusa, in 450 su un peschereccio. Mai avrei minimamente immaginato che la nostra Guardia Co… -