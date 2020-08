L’ora più buia per la Ferrari (Di domenica 30 agosto 2020) L’immagine di Carlos Sainz sconsolato al muretto mentre vede Vettel passato agilmente da Gasly al 32esimo giro fotografa alla perfezione la frustrazione di chi si sta domandando che razza di macchina andrà a guidare nella prossima stagione. Sainz la gara nemmeno l’ha disputata per un guaio alla sua Leggi su ilfoglio

matteosalvinimi : Più di cento immigrati a bordo della Sea Watch4: visto che ora perfino i sindaci siciliani di Pd e 5Stelle si oppon… - Capezzone : ++Oggi su @laveritaweb++ Modello Sud America per i giallorossi? Gli espropri sulle tlc in Bolivia e Venezuela. E or… - Piu_Europa : Vicepres Camera, vicepremier, ministro lavoro e sviluppo, ora a Esteri: da oltre 2 anni, Di Maio è l’uomo più poten… - Stefano_Gri : RT @rubio_chef: La patetica leghista #Maraventano ieri sera ha fatto ‘na sceneggiata de più de n’ora impedendo lo svolgimento di operazioni… - MIKE_1234_ : @AlfredoPedulla Che senso ha spendere 40 milioni per un centrocampista che quest'anno non ha dimostrato niente e in… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ora più Gaetano Mura, 50 giorni di oceani La Repubblica