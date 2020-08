L'Atalanta e suoi multiruolo: Miranchuk e Romero (Di domenica 30 agosto 2020) In una rosa che, anche per scelta di Gasperini, l'Atalanta non ha mai voluto extralarge, la duttilità degli interpreti è sempre stata considerata un valore aggiunto. E dunque un fattore di valutazione,... Leggi su gazzetta

FERRARA. Etrit Berisha torna all’Atalanta. Questo spiega perché la Spal ha ormai definito l’approdo in biancazzurro del giovane portiere dei bergamaschi Marco Carnesecchi, classe 2000, Nazionale Under ...

Calciomercato Atalanta: si insiste con la Juventus per Romero

L'Atalanta formato Champions vuole puntellare la rosa per la prossima stagione, vista che sarà impegnata su più fronti e mister Gasperini vuole acquisti di qualità a partire dalla difesa. Infatti obie ...

