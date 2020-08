Gomorra 2: Cristina Donadio (Scianel): "Ho avuto un tumore al seno sul set" (Di domenica 30 agosto 2020) Durante le riprese di Gomorra 2, Cristina Donadio, l'interprete di Scianel, scoprì di avere un tumore ma preferì non dire nulla: ecco per quale motivo. Durante le riprese di Gomorra 2, Cristina Donadio di scoprì di avere un tumore al seno ma preferì non dire nulla alla produzione per evitare questo evento potesse compromettere l'interpretazione di Scianel, la boss di Secondigliano, reggente di una delle piazze di spaccio della zona. Cristina Donadio ha caratterizzato uno dei personaggi più iconici di Gomorra: Scianel, un personaggio ispirato alla boss Maria Licciardi, che entra nel cast nella seconda ... Leggi su movieplayer

Cristina Donadio ha spiegato che in qualche modo tornare subito sul set è stato terapeutico: "Ho capito che questa cosa avrebbe potuto togliere forza al personaggio, invece alla fine della giornata er ...

Probabilmente è ispirato anche a lei il personaggio di Annalisa Magliocca, Scianel della serie tv Gomorra, interpretata da Cristina Donadio. in foto: Pupetta Maresca durante il suo matrimonio con ...

