Federico Fashion Style, positive la moglie e la figlia di tre anni (Di domenica 30 agosto 2020) Federico Fashion Style è risultato positivo al Covid-19, nelle ore scorse sua moglie Letizia ha reso noto che anche lei e sua figlia hanno contratto il virus. foto facebookFederico Lauri ha annunciato diversi giorni fa la positività al corona virus, attirando attorno a sé diverse critiche, tra cui quelle di Selvaggia Lucarelli con la quale, in due diverse occasioni, ha avuto un acceso scambio di opinioni via web. Anche per il noto hair srylist galeotta una vacanza in Sardegna, dove pare abbia contratto il virus. Sua moglie Letizia, da qualche giorno, accusa un malessere e a seguito di un test ha scoperto di avere il virus, esattamente come sua figlia di tre anni, Sophie ... Leggi su chenews

