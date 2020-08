Elettra Lamborghini contro i vip in Sardegna: "Non ho più parole" (Di domenica 30 agosto 2020) Elettra Lamborghini non ci sta e dai suoi canali social si scaglia contro non precisate persone che sono state in Sardegna, avrebbero il coronavirus ma se ne andrebbero in giro senza aver fatto il tampone.Ecco cosa ha scritto la cantante: “La metà dei miei amici di Bologna che sono tornati dalla Sardegna hanno il coronavirus e giustamente se ne stanno a casa. Ci sono delle persone famose tornate dalla Sardegna che, lo so per certo, hanno preso il Coronavirus. Erano in compagnia di altre persone non famose che sono risultate positive e, quindi, tutte le persone di quel gruppo automaticamente lo dovrebbero aver preso. Ma loro che fanno? Non stanno facendo il tampone, non fanno un c...o. Si rifiutano di fare il tampone e vanno in giro. “Poi, oh, chi è senza ... Leggi su blogo

