Crotone, prende fuoco barca con decine di migranti a bordo, si temono vittime (Di domenica 30 agosto 2020) Imbarcazione con decine di migranti a bordo prende fuoco al largo di Crotone durante le operazioni di trasbordo. Si temono vittime. Crotone, imbarcazione con decine di migranti a bordo ha preso fuoco al largo della costa durante le operazioni di trasbordo sui mezzi della Capitaneria di Porto. Sul natante c’è stata una violenta esplosione causata probabilmente dal carburante. Si temono vittime. archivio Image / Cronaca / migranti / foto Imago/ImageCrotone, prende fuoco ... Leggi su newsmondo

Una imbarcazione con a bordo decine di migranti ha preso fuoco ed è esplosa ... Sul posto ci sono le unità navali della Capitaneria di Porto di Crotone e della Guardia di finanza che stanno ...Un'imbarcazione con decine di migranti a bordo ha preso fuoco, per cause ancora da accertare, mentre erano in corso le operazioni di trasbordo dei profughi su unità navali della Capitaneria di porto, ...