Calabria, la frazione di Messignadi è stata dichiarata zona rossa (Di domenica 30 agosto 2020) In Calabria, la frazione di Messignadi nel Comune di Oppido Mamertina, è diventata zona rossa. Dopo l’Abruzzo anche la regione Calabria. La prima città post lockdown ad essere dichiarata zona rossa è quella di Casamaina, nel comune di Lucoli. A questa fa seguito la frazione di Messignadi del Comune di Oppido Mamertina. In Italia dunque, sono … L'articolo Calabria, la frazione di Messignadi è stata dichiarata zona rossa proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

