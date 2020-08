Cadavere di ragazza in mare: indosso il costume, ipotesi annegamento. Choc tra i bagnanti (Di domenica 30 agosto 2020) Dramma a , ,: nel primo pomeriggio è stato trovato in mare il di una ragazza fra i 20 e i 30 anni. La giovane aveva indosso un costume da bagno e il corpo non presenta segni di violenza. La morte ... Leggi su leggo

leggoit : San Benedetto del Tronto, cadavere di ragazza in mare: indosso il costume, ipotesi annegamento - ennemme : RT @TgrRai: Cadavere di una ragazza trovato in mare a San Benedetto del Tronto, in provincia di #Ascoli: indossava costume da bagno, si ipo… - AngeloTani : @GiuseppeConteIT Ah. #30Agosto #SanBenettodelTronto: “trovato in mare il cadavere di una ragazza fra i 20 e i 30an… - TgrMarche : RT @TgrRai: Cadavere di una ragazza trovato in mare a San Benedetto del Tronto, in provincia di #Ascoli: indossava costume da bagno, si ipo… - TgrRai : Cadavere di una ragazza trovato in mare a San Benedetto del Tronto, in provincia di #Ascoli: indossava costume da b… -