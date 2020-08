Whirlpool, Di Maio: Chiusura inaccettabile (Di sabato 29 agosto 2020) Quattro, in bicicletta, con la pettorina ‘Napoli non molla!’. Una delegazione degli operai del sito produttivo di via Argine della multinazionale americana Whirlpool hanno atteso il ministro degli Esteri, Luigi di Maio, all’ingresso del festival del cinema per ragazzi di Giffoni Vallepiana per tornare a chiedere un intervento del Governo in vista della Chiusura della fabbrica a Napoli il prossimo 31 ottobre. “Siamo venuti con la bicicletta da Napoli”, gli hanno detto, ricordando che l’accordo del 2018 disatteso dalla proprieta’ reca anche la sua firma come allora titolare del dicastero dello Sviluppo economico, e sollecitando una ripresa della trattativa. “Vedo Patuanelli la settimana prossima – la risposta di Di Maio – gliene parlero’. So bene quanto sia ... Leggi su ildenaro

corrmezzogiorno : #Napoli Whirlpool, Di Maio: «Chi ha avuto soldi dallo Stato non può andarsene» - sicomunicazione : New post: Il ministro Di Maio incontra gli operai Whirlpool a Giffoni - Napoliflash24 : Di Maio incontra lavoratori Whirlpool al Giffoni Film Festival: 'Vertenza è battaglia di sovranità per il Paese' -… - CardelliAc : RT @RepubblicaTv: Giffoni, Di Maio incontra operai Whirlpool: 'La fabbrica non chiuderà': 'Chiudere la Whirlpool? Non accadrà'. Quel he han… - bianca_caimi : RT @RepubblicaTv: Giffoni, Di Maio incontra operai Whirlpool: 'La fabbrica non chiuderà': 'Chiudere la Whirlpool? Non accadrà'. Quel he han… -

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool Maio Whirlpool, Di Maio: Chiusura inaccettabile - Ildenaro.it Il Denaro Imprese: Di Maio su Whirlpool, non è vero che il problema siano le trasfomazioni

Roma, 29 ago 13:47 - (Agenzia Nova) - Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha scandito: "Chi dice che il problema di Whirlpool è dovuto alle trasformazio ...

Whirlpool Napoli, Di Maio: «Chi ha avuto soldi dallo Stato non può andarsene»

«Siamo in una fase di trasformazione del Paese, di tutto il mondo per via delle nuove tecnologie ma anche di tanti cambiamenti, inclusi quelli climatici. Ma questo non vuol dire che le nostre fabbrich ...

Roma, 29 ago 13:47 - (Agenzia Nova) - Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha scandito: "Chi dice che il problema di Whirlpool è dovuto alle trasformazio ...«Siamo in una fase di trasformazione del Paese, di tutto il mondo per via delle nuove tecnologie ma anche di tanti cambiamenti, inclusi quelli climatici. Ma questo non vuol dire che le nostre fabbrich ...