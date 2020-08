‘Uomini e Donne Story’, il percorso di Flora Canto e Francesco Pozzessere (Di sabato 29 agosto 2020) I protagonisti di oggi sono Flora Canto e Francesco Pozzessere. I due si conobbero a Uomini e Donne durante la stagione televisiva 2006/2007. Ai tempi Flora decise di salire sul trono dopo la brutta delusione ricevuta a seguito della rottura con il fidanzato di allora, Filippo Bisciglia. Nel 2006, infatti, fu tradita dall’attuale conduttore di Temptation Island il quale durante la sua partecipazione al Grande Fratello perse la testa per Simona Salvemini. Il percorso della Canto nel dating show, quindi, fu l’opportunità giusta per voltare pagina dopo un periodo particolarmente difficile. Negli studi Elios Flora conobbe Francesco che scelse nel dicembre del 2007. Da quel momento i due iniziarono a ... Leggi su isaechia

trash_italiano : ?? Uomini e Donne anticipa la messa in onda e torna il 7 Settembre! - emergency_ong : 'Uniamo le forze per soccorrere e fornire assistenza medica a uomini, donne e bambini in quello che sta diventando… - channeldraw : Durante la presentazione 'Sotto padrone. Uomini, donne e caporali dell'agromafia italiana' con Marco Omizzolo ideal… - WomanfromTokyo2 : [Alla domanda di una tizia, rivolta agli uomini, se sarebbero d'accordo a prendere la pillola, uno risponde 'Ma fig… - luisa_pacelli : RT @Deputatipd: Lo 0,4% del totale dei casi di positività al Covid è rappresentato da uomini e donne migranti. Basta con la propaganda che… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne Azzolina: “La scuola riaprirà ma nei sindacati c’è chi sabota” Rep