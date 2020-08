Incendi in Sardegna: due Canadair impegnati in vasto rogo a Olbia (Di sabato 29 agosto 2020) Alimentate dal forte vento di maestrale le fiamme non stanno dando tregua alla macchina regionale antIncendio della Sardegna. Un vasto rogo sta impegnando due Canadair e tre elicotteri della flotta regionale a Olbia, in localita’ Avro Mannu. Uno dei due aerei della Protezione civile nazionale e’ stato dirottato in Gallura dopo essere intervenuto a Palulatino, dove continuano a operare lanci un elicottero leggero e un Super Puma. Fiamme anche a Bosa, sempre nell’Oristanese, con altri due mezzi aerei del Corpo Forestale in volo.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Incendi Sardegna Incendi: due Canadair impegnati in vasto rogo a Olbia Agenzia ANSA Incendio di Mandas, indagato un allevatore

Gli uomini del Corpo forestale sono riusciti a individuare la presunta causa del rogo che tra il 24 e il 26 agosto scorsi ha devastato il territorio compreso tra Mandas, Siurgus Donigala e Nurri, bruc ...

Incendi: un indagato per rogo colposo nel sud Sardegna

