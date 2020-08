Grande Fratello Vip 5: la seconda concorrente misteriosa (Di sabato 29 agosto 2020) GFVIP - concorrente misteriosa Continuano gli indizi sui prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip, in partenza su Canale 5 lunedì 14 settembre. Dopo l’immagine “celata” di un uomo (ecco di chi si tratta), i canali social del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno postato nuovi indizi fotografici sugli inquilini pronti ad entrare nella casa di Cinecittà. Il secondo vip è una donna. La concorrente misteriosa viene definita come “fantastica e super“. Due aggettivi che, di per sé, non sembrano nascondere alcun indizio, ma che in realtà sembrerebbero riportare a tre programmi televisivi andati in onda negli anni ‘90. Si tratta di Fantastica Italiana e Super, entrambi presenti nel curriculum della showgirl ... Leggi su davidemaggio

