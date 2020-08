Flavio Briatore torna a casa: ora isolamento dalla Santanchè (Di sabato 29 agosto 2020) Domattina Flavio Briatore lascerà l’ospedale San Raffaele dove è ricoverato, positivo al Covid, da alcuni giorni: per lui terapia domiciliare, naturalmente, in isolamento. E l’agenzia Ansa che dà per prima la notizia delle dimissioni del patron del Billionaire dalla struttura sanitaria che lo ospita. Briatore, infatti, ha scelto di essere ricoverato nel reparto solventi, cioè quello a pagamento. Briatore esce dall’ospedale, terapia e isolamento a casa L’ospedale confermaArticolo completo: Flavio Briatore torna a casa: ora isolamento dalla Santanchè dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

