Doom Eternal si espande per tutti, The Ancient Gods sarà un DLC stand-alone (Di sabato 29 agosto 2020) Doom Eternal riceverà a breve un corposo DLC, una vera e propria espansione single-player, intitolata The Ancient Gods, di cui abbiamo avuto un assaggio durante la Gamescom Opening Night Live.Oggi, sono giunte alcune nuove informazioni sul contenuto in questione che faranno sicuramente la felicità di molte persone: gli sviluppatori hanno infatti confermato che The Ancient Gods sarà un'espansione stand-alone, ovvero che non sarà necessario possedere Doom Eternal per poterci giocare. Inoltre, per chi possiede il gioco base, non servirà nemmeno aver completato la campagna per potervi accedere. Tutto questo, per permettere a più persone possibili di entrar enel mondo di The ... Leggi su eurogamer

