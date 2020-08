Dal primo settembre non si pagherà più il superticket per le visite sanitarie specialistiche in tutta Italia (Di sabato 29 agosto 2020) Dal primo settembre non si pagherà più il superticket per le visite ed esami sanitari specialistici, aggiunto nel 2011 al consueto ticket dal valore massimo di 40 euro che si paga per le prestazioni del Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Lo Leggi su ilpost

Agenzia_Ansa : Speranza: 'Superticket abolito e nessuno lo pagherà più'. Dal primo settembre stop ai 10 euro in più sulle impegnat… - ItalyMFA : Il Ministro @luigidimaio è a #Berlino per partecipare alla riunione informale dei Ministri degli Esteri dell'Unione… - Agenzia_Italia : Abolito il superticket, addio dal primo settembre - MarinaCavallo56 : RT @claudiodamico72: GRAZIE GOVERNO M5S!! Dal PRIMO Settembre NON SI PAGA PIÙ IL SUPERTICKET ....INTRODOTTO con la Finanziaria 2011 dal 'G… - sharonne_17 : RT @TXTOfficialIT: [TRANS] 290820 tweet di Yeonjun Ho visto cosa ha postato ieri Taehyunie e ho ricordato i miei giorni al liceo così ho… -