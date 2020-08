Control: AWE - recensione (Di sabato 29 agosto 2020) Fino a che punto si può cercare di riscrivere la propria storia. Fino a che punto ci si può spingere per ingannare una forza apparentemente inscalfibile. Qual è il limite oltre il quale l'inganno rischia di ritorcersi contro di noi. Quando sarà arrivato il momento decisivo sapremo riconoscere quell'ultimo passo che ci separa dal perdere noi stessi? Sapremo fermarci sull'orlo dell'oblio?Jesse Faden e l'Hiss, Alan Wake e Mr. Scratch, luce e oscurità. Gli opposti si rincorrono, una costante che in modi decisamente inaspettati ci ha presi per mano accompagnandoci fino a questo momento. Un momento che forse solo il fan più accanito e ottimista di Remedy e del buon Sam Lake avrebbe avuto il coraggio di prevedere sul serio, una situazione su cui pochissimi avrebbero scommesso ma che incredibilmente ha preso forma restituendoci quello che oggi ha ... Leggi su eurogamer

