Bugani (M5S): "Parliamo con tutta la sinistra, non solo con i Dem" (Di sabato 29 agosto 2020) “Un confronto con il Pd in vista delle Comunali 2021? Sì, va bene, però non solo con i dem, ma con tutta la sinistra”. A dirlo è l’esponente del M5s Max Bugani, capo-staff della sindaca di Roma Virginia Raggi, in un’intervista al Fatto Quotidiano.Sulle mancate alleanze per le Regionali, “chiedere alla nostra candidata in Puglia Antonella Laricchia di fare un passo indietro a due giorni dalla chiusura delle liste è stato demenziale. Io chiedevo un confronto da oltre un anno proprio per evitare situazioni di questo tipo”, rimarca Bugani.“Attualmente nel M5s si vive alla giornata, pensando all’immediata convenienza. Ma la politica non è improvvisazione. Bisogna lavorare a programmi, a candidati incensurati e ad accordi sulla ... Leggi su huffingtonpost

“Un confronto con il Pd in vista delle Comunali 2021? Sì, va bene, però non solo con i dem, ma con tutta la sinistra”. A dirlo è l’esponente del M5s Max Bugani, capo-staff della sindaca di Roma Virgin ...

"Il Pd non insegua i 5 Stelle Le alleanze in vitro non piacciono agli elettori"

di Rosalba Carbutti"No ad alleanze in vitro. Sennò va a finire come il patto di Todi in Umbria dove la sconfitta è stata bruciante". Parola del deputato bolognese Pd Luca Rizzo Nervo, tra i più dubbio ...

